Atlético-MG x Timon: confira informações e onde assistir ao jogo da Copinha

Pelo Grupo N, Bahia e Joinville duelam no estádio Ninho da Garça, em Guaratinguetá, às 15h15. O canal do Futebol Paulista, no Youtube, será o responsável pela transmissão do jogo.

No mesmo horário, às 15h15, pelo Grupo U, Cruzeiro e Capital, de Tocantins, se enfrentam no Nogueirão, em Mogi das Cruzes. A Cazé TV transmitirá a partida.

Por fim, pelo Grupo O, o Cuiabá terá pela frente o Patriotas, do Paraná. O jogo também está marcado para iniciar às 17h15 e será transmitido pelos canais no Youtube do Paulistão e Futebol Paulista.