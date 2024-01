Athletico-PR anuncia contratação do técnico Juan Carlos Osorio, ex-São Paulo

O Athletico-PR anunciou, na noite desta quarta-feira (3), a contratação do técnico Juan Carlos Osorio, ex-São Paulo. O treinador de 62 anos estava no Zamalek, do Egito, e chega para comandar o Furacão no ano do centenário do clube.

De acordo com noticiado pela equipe rubro-negra, o colombiano se apresenta nesta sexta-feira (5) ao CAT Caju para o início dos trabalhos com os demais profissionais do clube. Por sua vez, a apresentação oficial ao elenco é no sábado (6), dia de reapresentação dos atletas e começo da pré-temporada.