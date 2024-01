Após término do contrato, Cantillo se despede do Corinthians nas redes sociais

O volante Victor Cantillo utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira para se despedir oficialmente do Corinthians, após o término de seu contrato com o clube. Ele agradeceu o carinho dos torcedores e publicou um vídeos com fotos de sua passagem pelo Timão.

"Um ciclo se fecha na minha carreira profissional e na minha vida pessoal. Aprendi muitas coisas, tive momentos de muita alegria e também de muita tristeza, mas sempre com Deus diante de mim. Muito obrigado, Corinthians, todo o tempo que pertenci à você, cresci como profissional e como pessoa. O Brasil me deu o amor da minha vida e a família cresceu. Eu e minha família levaremos vocês em nossos corações", escreveu o jogador no Instagram.

"Vocês são uma grande torcida e nós vamos apoiar sempre, aqui tem um família corintiana de onde estiver. Chegou a hora de dizer até breve, continuem apoiando o clube como ele merece, vocês são grandes. Vai, Corinthians", concluiu o meio-campista.