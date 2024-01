Após empréstimo, Orlando City anuncia contratação de atacante do Palmeiras em definitivo

O Orlando City, dos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira, a contratação em definitivo do atacante Iván Angulo, do Palmeiras. O jogador agora tem vínculo com o novo clube até 2025, com opção de permanecer por mais um ano.

Angulo chegou ao Palmeiras em 2019 por empréstimo do Envigado, da Colômbia. Pouco depois, a equipe paulista comprou o atleta, que tinha contrato com o Verdão até 2024.