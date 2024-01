Após 2023 apagado, Orellano pode deixar o Vasco em 2024

Ei, psiu!

Tem recado do João Victor pra você, torcedor vascaíno ??#VascoDaGama pic.twitter.com/kH0QoGw4a0

? Vasco da Gama (@VascodaGama) January 3, 2024

Segundo a imprensa argentina, o atacante não deseja seguir no Vasco nem no futebol brasileiro. Tanto que o jogador teria negado uma proposta do Cruzeiro.

Um retorno ao Vélez é cogitado, mas Orellano já recebeu sondagem do Boca Juniors. Por enquanto, o atacante é esperado para realizar a pré-temporada com o restante do elenco no Uruguai.