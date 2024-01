Zagueira Andressa se despede do Corinthians após duas temporadas

A zagueira Andressa se despediu do Corinthians feminino nesta terça-feira por meio das redes sociais. A defensora de 24 anos deixa o Timão após duas temporadas. Na mensagem, a jogadora destacou o orgulho em ter representado as cores do clube.

"Chegou a hora do adeus ou até breve! Foram 2 anos de entrega, dedicação máxima, respeitando e honrando o Corinthians. Carregarei comigo o orgulho por ter vestido a camisa do TIMÃO e por ter feito o meu trabalho com toda seriedade e disciplina que esse gigante do futebol brasileiro merece", escreveu a atleta no Instagram.

Andressa complementou: "Foram grandes jogos, lindas vitórias e momentos inesquecíveis. O Corinthians faz parte da minha história e o carinho por esse clube nunca deixará de existir. A vida sempre nos traz novos desafios e como atleta movida a superar meus limites e sempre com muita vontade de estar em campo, me despeço com a certeza que contribui para alguns capítulos de sucesso do TIMÃO!".