Vitor Roque usará a camisa 19 do Barcelona em sua primeira temporada na Espanha

O último a utilizar esse número foi Franck Kessie. Além disso, Ferran Torres e Aguero também já jogaram com o 19 nas costas.

Em 2023, sua última temporada no futebol brasileiro, Vitor Roque fez 45 jogos pelo Athletico-PR, marcou 21 gols e deu oito assistências.

Vitor Roque será apresentado oficialmente no Barcelona nos próximos dias. O atacante ex-Athletico-PR se junta ao grupo com a temporada em andamento. O próximo compromisso do Barça é na quinta-feira, contra o Las Palmas, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol, às 17h30 (de Brasília).