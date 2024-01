Veja 5 motivos para se preocupar com o Palmeiras em 2024

Em 2024, o Verdão entrará em campo para disputar o Campeonato Paulista, Supercopa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Nesse quesito, o que preocupa é a grande quantidade de jogos, que pode pesar no físico de alguns atletas, podendo ocasionar lesões.

No ano anterior, o clube perdeu três atletas por graves lesões: Atuesta, Gabriel Menino e Dudu. O primeiro sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho ainda em fevereiro, durante a disputa do Campeonato Paulista, e precisou passar por cirurgia, retornando apenas no fim do Brasileiro.

Menino passou por cirurgia no tornozelo após fratura sofrida em outubro, enquanto Dudu teve lesão no menisco e rompeu o ligamento cruzado anterior no joelho direito e também precisou de intervenção cirúrgica. Por último, o atacante Rony precisou operar o antebraço direito após choque com goleiro do América-MG durante jogo da 36ª rodada.

Saída de Endrick em julho

O atacante Endrick, que foi um dos destaques do Palmeiras na conquista do 12° título do Campeonato Brasileiro só joga pelo clube até julho de 2024. O camisa 9 de 17 anos se apresenta ao Real Madrid, clube que o comprou em dezembro de 2022.

O jovem começou a temporada como titular, mas perdeu espaço ao longo do ano. Porém, na reta final do Brasileirão, após mudanças na equipe, principalmente devido ao desfalque de Dudu, Abel Ferreira modificou o esquema tático e colocou a joia palmeirense novamente no time titular, formando dupla de ataque com Breno Lopes.