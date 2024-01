Vasco deve enfrentar o Bangu pelo Campeonato Carioca em Brasília; veja detalhes

O Vasco vai realizar a pré-temporada no Uruguai. Com isso, o Cruzmaltino deve ir a campo com uma equipe de garotos nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

A tendência é a de que os principais jogadores façam a primeira partida no Estadual apenas no dia 28 de janeiro, contra o Bangu. A partida está marcada para Moça Bonita, mas deve mudar de local.