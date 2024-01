Sport oficializa a contratação de goleiro revelado pelo São Paulo

Na última temporada pelo Juventude, Thiago, que conquistou o acesso à Série A de 2024 com a equipe, jogou 40 partidas, sendo 34 na Série B, competição na qual acumulou 17 jogos sem sofrer gols.

Além dele, o Sport já anunciou também a contratação do goleiro Caíque França, do lateral-direito Lucas Ramon, do zagueiro Luciano Castán, do lateral-esquerdo Riquelme, e dos atacantes Zé Roberto, Pablo Dyego, Arthur Caíke e Romarinho.