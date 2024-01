Sport anuncia a contratação por empréstimo de jovem meio-campista que estava no São Paulo

Além dele, o Sport já anunciou outros nove reforços, entre eles os goleiros Caíque França e Thiago Couto, os laterais Lucas Ramon e Riquelme, o zagueiro Luciano Castán e os atacantes Zé Roberto, Arthur Caíke, Pablo Dyego e Romarinho.

A equipe nordestina estreia na temporada no dia 13 de janeiro, às 17h (de Brasília), diante do Petrolina, no Estádio Municipal Paulo de Souza Coelho, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano.