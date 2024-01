Sérgio Coelho toma posse para segundo mandato como presidente do Atlético-MG

Nesta terça-feira, Sérgio Coelho tomou posse como presidente do Atlético-MG, juntamente com o vice Márcio André de Brito, no auditório da Sede de Lourdes. O segundo mandato é válido até 2026.

Sérgio foi o único candidato no pleito realizado no final do ano passado. De acordo com o estatuto do Galo, esse deve ser o último período dele à frente do clube mineiro.

Essa será a primeira gestão após a venda do SAF. No acordo ficou definido que 25% das ações serão da associação, com a responsabilidade da sede de Lourdes e dos clubes de lazer, e 75% do grupo Galo Holding, que administra o futebol, a Arena MRV e a Cidade do Galo.