São Paulo x Porto Vitória-ES: veja informações e onde assistir à estreia do Tricolor na Copinha

Durante a participação do São Paulo na Copinha, o técnico Menta é quem estará no comando. O treinador assumiu o cargo na segunda fase do Campeonato Paulista sub-20 no ano passado e levou a equipe ao vice-campeonato.

Para essa edição da Copinha, o São Paulo está apostando em muitos nomes recém-promovidos do sub-17, vice-campeões paulistas e vice-campeões brasileiros: João Pedro, Igor, Basile, Guilherme Reis, Felipe, Lucas Lossa, Kauê, Ferreira, Ryan Francisco e Henrique, além do próprio William Gomes.

Ao todo, 128 times estão divididos em 32 grupos, com metade passando para a fase eliminatória e brigando por um lugar na final. A grande decisão da Copinha acontece no aniversário da capital paulista, no dia 25 de janeiro.