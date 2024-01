São Paulo retira Sportsbet.io da lista de seus patrocinadores e deve anunciar nova parceria

São Paulo retirou a Sportsbet.io e a Bitso da lista de seus patrocinadores (Foto: Reprodução)

Essa não será a única mudança na camisa do São Paulo em 2024. Com a saída da adidas, o clube anunciou a New Balance como nova fornecedora de material esportivo. A Bitso, que estampava sua marca nas mangas da camisa, não renovou seu vínculo com o Tricolor, que agora buscará um novo parceiro para a região do uniforme.

Além da parceria com a Superbet e a chegada da New Balance, o São Paulo fechou outros contratos milionários no fim de 2023. A Live Nation pagará R$ 60 milhões para agendar shows no Morumbi pelos próximos cinco anos. Já a Mondelez, marca que fabrica o chocolate Bis, comprou os naming rights do estádio por R$ 75 milhões (R$ 25 milhões por ano), que passará a se chamar MorumBis. O Tricolor ainda firmou um acordo com a WTorre para viabilizar a reforma, modernização e ampliação de sua casa, com previsão de reinauguração para 2023, ano do seu centenário.