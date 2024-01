Santos feminino anuncia nova coordenadora e renovação dos contratos de duas atletas

O Santos feminino anunciou, nesta terça-feira, a coordenadora Thais Picarte e a renovação dos contratos de duas jogadoras: a meia Ana Carla e a zagueira Camila Martins.

Thais chegou a defender as Sereias da Vila como jogadora, entre 2017 e 2018. Em 2019, a ex-goleira assumiu o posto de coordenadora das categorias de base, ainda no começo do projeto de formação do futebol feminino do Peixe, e ajudou na conquista do Paulista sub-17.

Posteriormente, ela coordenou a modalidade na Federação Paulista e na Brasil Ladies Cup. Já Camila foi campeã do Brasileiro em 2017 e do Paulistão 2018, acumulando 125 jogos com oito gols.