Santos estreia na Copinha diante do Remo em busca do tetracampeonato

Os #MeninosDaVila seguem na preparação para a #Copinha24! ?? pic.twitter.com/NEBPYJhdoJ

? Santos FC (@SantosFC) December 26, 2023

O Santos conta com José Renato Quaresma, novo diretor de futebol responsável pelos Meninos da Vila, para trabalhar ao lado do coordenador Gustavo Ferreira e do coordenador técnico e ex-atleta do clube, Rodrigão.

"O período de transição está sendo muito bom, todos os profissionais têm colaborado com as informações necessárias. A Copa São Paulo é uma das principais competições do país, onde os atletas são colocados na vitrine do futebol nacional. O nosso clube está entrando com uma equipe jovem para disputar uma vaga nas primeiras posições. Junto a isso, implantaremos em toda a base processos, organograma renovado e área social forte para a iniciação", declarou Quaresma, sobre o início de trabalho da nova gestão.

"A torcida pode esperar um grupo de profissionais e atletas que coloquem o Santos Futebol Clube acima de tudo, orgulhosos de representar um dos maiores clubes do mundo. Não mediremos esforços para que o Clube esteja cada vez mais forte, formando atletas que tenham orgulho, respeito pela camisa, e que traduzam, em sua forma de jogar, toda a grandeza do Santos", completou o novo diretor de futebol de base.