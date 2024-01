Rival do Atlético-MG, Ska Brasil terá japonês e panamenho na Copinha 2024

O Ska Brasil divulgou a lista com os 30 atletas inscritos para disputar a Copinha 2024. Sob o comando do treinador Fausto Dias, o time de Santana de Parnaíba terá a presença de dois jogadores estrangeiros, sendo o japonês Shoma Kai, que vai para sua segunda Copinha, e o panamenho Aimar Modelo, atleta que chegou a ser convocado para a Seleção principal do Panamá em 2023.

Entre os 30 atletas inscritos, o Ska Brasil terá sete jovens nascidos em 2006, que subiram este ano da categoria Sub-17; onze atletas nascidos em 2005, sete atletas nascidos em 2004; e mais cinco atletas nascidos em 2003, que é a idade limite para esta edição da Copinha. Embora o clube tenha inscrito 30, o zagueiro Maykon Ramos, um dos principais atletas do elenco titular, sofreu uma lesão de LCA e não poderá jogar a competição.

Uma das curiosidades do elenco, é que 20 dos 30 inscritos, estão no Ska Brasil há mais de um ano, sendo apenas 10 que chegaram em 2023. Deste grupo, 12 atletas já jogaram pelo menos uma Copinha pelo Ska Brasil; e quatro destes 12 estarão na terceira Copinha pelo clube: o goleiro Vinicius Domingos, o lateral-esquerdo Luca Candelária, o volante Douglas Campos e o volante Guilherme Baldória, que estreou na edição de 2022 com apenas 16 anos.