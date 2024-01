Real Madrid x Mallorca: saiba informações e onde assistir ao jogo pelo Espanhol

O Real Madrid reassumiu a liderança do Campeonato Espanhol na rodada passada. Nesta quarta-feira, os merengues recebem o Mallorca, às 15h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, com transmissão do Star+.

Os donos da casa estão à frente do Girona apenas nos critérios de desempate. Por isso, a vitória é fundamental para a manutenção da liderança da La Liga.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, espera começar 2024 com vitória e celebrou o retorno do atacante Vinícius Júnior.