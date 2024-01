Rafael Cabral revela proposta do Santos e explica decisão de ficar no Cruzeiro

"Quando eu vim para o Cruzeiro, um momento muito parecido com o Santos agora, e a proposta e o projeto que me ofereceram realmente foi maravilhoso em todos os aspectos, tanto projeto esportivo como financeira. Como eu disse, sou grato ao Cruzeiro,que confiou em mim no momento mais importante da história do clube, um momento difícil, delicado, com o maior ídolo da história saindo do clube (Fábio) e na mesma posição que eu", explicou.

"Então, o Cruzeiro enxergou em mim um potencial que estou dando a vida corresponder. Esses dois anos foram ótimos, mas quando eu vim para cá me ofereceram um projeto de quatro anos. Eu não terminei ainda o que eu vim fazer aqui", finalizou.