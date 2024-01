Negócio por Garro inclui dois amistosos entre Corinthians e Talleres; entenda

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o acordo foi firmado por volta dos US$ 6 milhões (R$ 29 milhões), por 80% dos direitos econômicos de Garro. O valor será parcelado em três anos.

Situação semelhante aconteceu com Corinthians e Huracán, em 2010. Na época, foi firmado um amistoso no Pacaembu para selar a chegada do meia Matías Defederico ao Timão. Na ocasião, a equipe paulista bateu os argentinos por 3 a 0.

Nesta terça, o Corinthians anunciou oficialmente as chegadas do volante Raniele, do lateral esquerdo Diego Palácios e do meia Rodrigo Garro. Em breve, o clube deve oficializar as chegadas do lateral esquerdo Hugo e do zagueiro Félix Torres.