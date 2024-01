Julio Casares toma posse para segundo mandato no São Paulo

Reeleito em uma candidatura única, Julio Casares iniciou nesta segunda-feira o seu segundo mandato como presidente do São Paulo. Ao lado do vice-presidente Harry Massis, ele tomou posse em uma reunião do Conselho Deliberativo do clube realizada no estádio do Morumbi.

Casares vai comandar o clube até o final de 2026. No discurso da posse, o presidente destacou os resultados da primeira etapa de sua primeira administração, que, segundo ele, pegou o clube em situação extremamente delicada na parte financeira.

"Há três anos eu dizia que a preocupação não era apenas deixar um quadro na parede, mas deixar um legado. Acho que nesses três anos nós encontramos um caminho. Nós assumimos com uma dificuldade da pandemia, uma incerteza quanto às dívidas, mas o futebol respondeu", explicou o dirigente, que completou na sequência.