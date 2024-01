Estreia no Paulista e clássico: confira a agenda do Palmeiras no mês de janeiro

Para encerrar o mês de janeiro, o Palmeiras vai até Bragança Paulista para embate com o Red Bull Bragantino. A partida da quarta rodada da fase de grupos do Estadual está marcada para às 19h30, no Estádio Nabi Abi Chedid. Esse é o último compromisso do Verdão antes da decisão da Supercopa do Brasil, contra o São Paulo, que será no dia 3 de fevereiro, ainda com local a ser definido.

Atual campeão, o Palmeiras entra em campo no estadual buscando o tricampeonato. Em 2022, o Alviverde faturou o título em cima do São Paulo, e no ano seguinte, bateu o Água Santa para manter a taça em posse palmeirense.