Elenco sub-20 do São Paulo embarca rumo a Araraquara para disputa da Copinha

A lista de inscritos do Tricolor para a disputa do maior torneio de base do Brasil conta com atletas vice-campeões paulistas sub-20 e que também possuem experiência na Copinha. O time também aposta em muitos nomes recém-promovidos do sub-17.

Dois estrangeiros também estão entre os convocados. O senegalês Iba e o ganês Faisal vão jogar o campeonato pela primeira vez neste ano. Já o atacante William Gomes, apesar de inscrito, começará o ano com a equipe principal e seguirá a programação da Barra Funda.

Na última edição da Copinha, o São Paulo foi eliminado na terceira fase. A equipe deixou o torneio após perder, por 3 a 1, para o América-MG (vice-campeão no ano passado).

Relembre os atletas inscritos pelo São Paulo para a Copinha

Goleiros: Leandro, Felipe Preis e João Pedro