Do Água Santa ao Grêmio: veja 5 surpresas do futebol brasileiro em 2023

Nas quartas de final, disputada no Allianz Parque, o Netuno superou o Tricolor nos pênaltis, por 6 a 5, após empate sem gols no tempo regulamentar. Já na semifinal, o clube de Diadema empatou por 1 a 1 com o Bragantino, na Vila Belmiro, e avançou à decisão em nova vitória nas penalidades máximas, desta vez, por 4 a 2.

A grande final, em dois jogos, foi diante do Palmeiras. A primeira partida foi realizada na Arena Barueri, com mando do Água Santa, que surpreendeu mais uma vez e saiu vencedor por 2 a 1. Apesar do sonho do título ter sido interrompido com uma goleada por 4 a 0, no Allianz Parque, a campanha vice-campeã da equipe, que era amadora até 20111, ficará marcada na história.

Primeiro turno do Botafogo no Brasileirão

Outro momento surpreendente do futebol em 2023 no Brasil foi o primeiro turno do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Glorioso, que há dois anos estava disputando a Série B, terminou as primeiras 19 rodadas do Nacional com a melhor campanha na era dos pontos corridos.

Ao todo, o clube carioca somou 47 pontos, com um retrospecto de 15 vitórias, dois empates e duas derrotas. Assim, teve aproveitamento de 82,5% ? empatado com o Corinhians de 2017. Além disso, foram 35 gols marcados e apenas 11 sofridos.