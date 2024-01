Dirigente do Flamengo marca presença na cerimônia de posse presidencial de Augusto Melo, do Corinthians

Em meios ao interesse do Corinthians no atacante Gabigol, do Flamengo, Marcos Braz, vice-presidente do Rubro-Negro, marcou presença na posse do novo presidente do Timão, Augusto Melo, que acontece nesta terça-feira.

Desde que se soube de sua vitória para a presidência do Corinthians, Augusto tem trabalhado para contratar reforços para 2024. O atacante Gabigol, do Flamengo, foi um dos jogadores que despertou interesse do Timão.

Conforme publicado anteriormente pela Gazeta Esportiva, a cúpula do Timão recebeu o aval da diretoria do Flamengo para negociar diretamente com o estafe do atleta de 27 anos. O Alvinegro, porém, não fez esse contato.