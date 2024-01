Cruzeiro completa 103 anos de história nesta terça-feira

Além disso, o clube soma 38 títulos do Campeonato Mineiro, com o último conquistado em 2019 diante do rival Atlético-MG, depois de vencer no agregado por 3 a 2.

O Cruzeiro estreia na temporada no dia 24 de janeiro, diante do Vila Nova, em jogo válido pela primeira rodada do estadual. A bola rola às 19 horas, no Estádio Castor Cifruentes.