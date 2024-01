Corinthians encerra preparação para estreia na Copinha e capitão do time projeta "buscar o título"

"A Copinha é uma Copa do Mundo para nós. Sem dúvidas, é o campeonato mais importante das categorias de base do país. A expectativa para a estreia é a melhor possível. Estamos muito focados e preparados para executar o que foi treinado e prontos para dar o nosso melhor, que é o que a nossa camisa pede. Vamos honrar a tradição do Corinthians na competição, sempre respeitando os adversários e buscar o título para a Fiel Torcida", disse.

O técnico Danilo também comentou sobre a preparação do time para a estreia. "Nossa equipe fez uma grande preparação, chegaremos na Copinha prontos e cientes do que temos que fazer. Sempre cito que temos que instigar os atletas a serem campeões, ganhar jogos e subirem ao profissional com esse espírito. Fui muito vencedor na minha carreira por onde passei, carrego isso e tento passar para eles", declarou.

Com dez títulos, o Corinthians é o maior vencedor da Copinha. Sua última taça foi conquistada em 2017. Assim,a equipe busca voltar a vencer após cinco edições.