Copa São Paulo abre ano do futebol brasileiro com hegemonia do Palmeiras e dúvidas sobre a final

Corinthians

Campeão pela última vez em 2017, o Corinthians aposta em alguns atletas que já acumulam passagens pelo elenco profissional, casos do lateral direito Léo Mana e do zagueiro João Pedro Tchoca. Essa será a segunda Copinha do técnico Danilo. Na edição de 2023 o Timão foi eliminado pelo Sport precocemente, na terceira fase.

O volante Luiz Gustavo e o meia Breno Bidon são dois nomes para ficar de olho no time do Corinthians. O primeiro é convocado frequentemente para as seleções brasileiras de base. O segundo, por sua vez, já foi relacionado pelo time profissional e é monitorado por clubes da Europa.

São Paulo

Assim como o Corinthians, o São Paulo também conta em sua lista de inscritos com alguns atletas já familiarizados com a rotina do time profissional, casos dos atacantes Caio e William Gomes e do volante Negrucci.

O atacante Ryan Francisco, de apenas 17 anos, é um dos jogadores para ficar de olho. O atleta soma números impressionantes na base tricolor. Pelo sub-17, marcou 42 gols em 34 partidas em 2023, sendo promovido ao sub-20 devido ao desempenho além das expectativas.