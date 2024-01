Confira 5 motivos para se preocupar com o Corinthians em 2024

Apesar do Corinthians estar se movimentando na janela de transferências, a fama de mau pagador que o clube adquiriu nos últimos anos atrapalha os planos da nova diretoria, que encontra certa desconfiança do mercado da bola. Esse cenário pode fazer com que jogadores interessantes deixem de chegar ao Timão.

Poucas joias disponíveis na base

O Corinthians se notabilizou nos últimos anos por revelar muitos jogadores, que em algum momento colaboraram com o profissional. A equipe que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior esse ano, porém, possui poucos jogadores prontos para o desafio do time de cima. Alguns atletas ainda não tiveram nem experiência no sub-20 e outros não possuem perspectiva de utilização na categoria principal.