Confira 5 motivos para se empolgar com o Palmeiras em 2024

No entanto, em uma nota publicada pelo clube no início de dezembro, Abel indicou que deve seguir no comando do Verdão até o término do contrato em dezembro do próximo ano.

Chegada de reforços

Diferentemente do que ocorreu no fim da temporada passada e início dessa, o Palmeiras foi ao mercado da bola em busca de reforços e, até o momento, anunciou as chegadas do volante Aníbal Moreno, ex-Racing, e do atacante Bruno Rodrigues, ex-Cruzeiro. Além disso, a equipe negocia as chegadas de Caio Alexandre, do Fortaleza, e Caio Paulista, do São Paulo.

Manutenção da base do time

Além das contratações, o Palmeiras conseguiu manter a base do time titular, com jogadores como Gustavo Gómez, Gabriel Menino e Piquerez, que despertam interesse de estrangeiros. O clube também renovou os contratos do lateral direito Marcos Rocha e do goleiro Marcelo Lomba.

Briga por títulos