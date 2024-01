Confira 5 motivos para se empolgar com o Corinthians em 2024

O Corinthians deve anunciar cerca de 12 novos jogadores para a temporada de 2024. O clube aliviou sua folha salarial com a saída de nomes como Fábio Santos, Gil, Bruno Méndez, Cantillo, Renato Augusto e Giuliano.

A ideia da nova diretoria do Corinthians é montar um time com mais intensidade, com "a cara do Corinthians". Até por isso, Augusto Melo e companhia estão apostando em jogadores mais jovens, como Félix Torres, Diego Palacios, Raniele e Rodrigo Garro.

Manutenção de Lucas Veríssimo e Maycon

Por mais que o elenco esteja sendo reformulado, algumas permanências são comemoradas, como as de Lucas Veríssimo e Maycon. Os jogadores terminaram em alta o ano de 2023 e podem ser importantes no processo de adaptação dos novos atletas. A tendência é que ambos comecem 2024 como titulares.

Pré-temporada para Mano Menezes

Mano chegou ao Corinthians no meio de uma semifinal de Sul-Americana e na reta final do Campeonato Brasileiro. Com pouco tempo para treinar, o técnico encontrou dificuldades para organizar a equipe.