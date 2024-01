Com Vini Jr e Arda Guler, Real Madrid divulga relacionados para primeiro jogo de 2024; veja lista

?? ¡El exterior de @lukamodric10, todo un clásico!#RMCity pic.twitter.com/uOQEbiTTuf

? Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 2, 2024

A relação do comandante, porém, segue com desfalques importantes. Os zagueiros Militão e Alaba e o goleiro Courtois sofreram graves lesões no joelho e devem demorar a voltar para uma lista de relacionados no Real.

Além dos dois defensores lesionados, Ancelotti também não poderá contar com o zagueiro Nacho para o jogo contra o Mallorca. O espanhol foi expulso no duelo contra o Alavés, antes do fim do ano, e terá que cumprir suspensão automática. Assim, Carillo, da base do clube espanhol, entrou nos relacionados.