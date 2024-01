Carille busca superar "fantasmas" da primeira passagem em novo ano no Santos

Por fim, o principal objetivo de Carille e também do próprio Santos é, claro, voltar à disputa da Série A do Brasileirão. Se em sua primeira passagem o treinador impediu a queda do Peixe, nessa sua meta é colocar o time de volta à elite do futebol brasileiro - e, quem sabe, levantando um troféu.

Assim, Carille pode expulsar um terceiro "fantasma" e alcançar o que não conseguiu em seus primeiros meses de Santos: títulos. O profissional terá duas chances para tal - a Série B e o Campeonato Paulista (que o fez, inclusive, ser demitido em fevereiro de 2022).

Carille assinou com o Peixe até o final de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada. Antes, ele estava no V-Varen Nagasaki, do Japão. No clube estrangeiro desde junho de 2022, o treinador somou 63 jogos, com 23 vitórias, 17 empates e 23 derrotas.

Para conseguir o acesso à Série A, ele terá um elenco bastante reforçado. Até o momento, o Santos contratou 11 jogadores: os defensores Gil, Jorge, Aderlan e Hayner; os meias Giuliano, Otero, Pituca, João Schmidt; e os atacantes Marcelinho, Guilherme Augusto e Willian Bigode. Além disso, o time também garantiu as permanências de João Paulo, Rincón, Furch, Joaquim e Jair.