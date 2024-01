Botafogo bate o Tiradentes-PI e começa a Copinha com o pé direito

O Botafogo começou a Copinha com o pé direito. A equipe venceu por 1 a 0 o Tiradentes-PI, nesta terça-feira, em Franca.

Com o resultado, os alvinegros terminaram a primeira rodada do Grupo 5 da Copa São Paulo de Futebol Júnior na vice-liderança, com três pontos. A ponta ficou com a Francana-SP, que venceu por 2 a 0 o Rio Claro-SP, na abertura da rodada.