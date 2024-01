Birmingham City anuncia a saída do técnico Wayne Rooney

Ídolo do futebol inglês, Wayne Rooney não é mais o técnico do Birmingham City. Nesta terça-feira, o clube anunciou a saída do treinador devido à má campanha na segunda divisão do Campeonato Inglês.

"Apesar dos seus melhores esforços, os resultados não corresponderam às expectativas que ficaram claras no início. Portanto, a direção considera que uma mudança na gestão é do melhor interesse do clube", destacou o comunicado do time.