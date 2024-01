Beraldo faz 1º treino pelo PSG e é elogiado por Luis Enrique: 'muito inteligente'

Lucas Beraldo iniciou o ano de 2024 com o pé direito. Hoje, o ex-jogador do São Paulo fez seu primeiro treino com o elenco do Paris Saint-Germain. O zagueiro de 20 anos foi anunciado ontem pelo clube francês e assinou vínculo com a equipe até 2028.

Após a primeira sessão de treinamentos com o time da capital francesa, Beraldo foi muito elogiado pelo técnico Luis Enrique. Em coletiva de imprensa, o treinador destacou que o defensor cumpre todos os requisitos que o PSG busca no mercado da bola.

"Lucas Beraldo é a nossa primeira contratação nesta janela de transferências. Nós o monitoramos de perto, sempre queremos ter o máximo de informação possível sobre os jogadores, não só em termos esportivos, porque se você quer entender o perfil de um atleta, você precisa saber mais do que apenas como ele joga. E Beraldo cumpre todos os requisitos que analisamos. É um zagueiro/lateral canhoto, que faz um trabalho ofensivo e defensivo muito bom. Sabe o que fazer com a bola, sabe como defender, é jovem e tem muito futuro", afirmou o comandante.