Augusto Melo é empossado como presidente do Corinthians e anuncia três reforços; confira

"No último mês passamos por um processo de transição, e constatamos que a situação do clube é pior do que nós imaginávamos. Falo da falta de organização administrativa e dos devidos processos. Teremos que trabalhar muito mais duro, com mais esforço no dia a dia. Contamos com o suporte, compreensão e críticas de vocês, que querem o melhor para o Corinthians", complementou Augusto.

Na hora da apresentação, Augusto Melo comunicou que anunciaria quatro reforços. O último jogador seria o zagueiro Félix Torres, mas que por questões burocráticas, não foi anunciado. Mesmo assim, o clube conta como certa sua chegada.

O evento contou com as presenças de sócios, jornalistas, influencers e representantes da nova diretoria, além de figuras ilustres como o vice-presidente do Flamengo Marcos Braz. O dirigente rubro-negro foi registrado ao lado de Rubão, diretor de futebol do Timão.

Este será o primeiro mandato de Augusto, que ficou em segundo lugar na eleição de 2020, perdendo na ocasião para Duilio Monteiro Alves. O empresário de 59 anos tem experiência no ramo têxtil e vive o cotidiano do Corinthians há mais de 40 anos, tendo atuado como assessor da categoria sub-17 entre 2015 e 2016.

Augusto se tornou presidente do Corinthians após vencer André Negão na eleição de novembro. O empresário contou com 2771 votos (66,2%) dos sócios no Parque São Jorge.

Os vice-presidentes Osmar Stabile e Armando Mendonça também foram nomeados nesta terça. Além disso, Ivaney Cayres, presidente da Comissão Eleitoral, e Ademir de Carvalho Benedito, representante do Conselho Deliberativo, marcaram presença no evento.