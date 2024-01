Athletico-PR aplica 9 a 0 no Sparta-TO em sua estreia na Copinha 2024

O Athletico-PR começou com o pé direito a Copinha 2024 nesta terça-feira. O Furacão goleou o Sparta-TO por 9 a 0, no Estádio Silvio Salles. O grande destaque da noite foi Walace, que marcou três gols.

Com o triunfo, o time paranaense somou os seus primeiros três pontos no torneio e assumiu a ponta do Grupo 2, com dois a mais que Catanduva-SP e Portuguesa-RJ, respectivamente segundo e terceiros colocados. A equipe de Tocantins amarga a lanterna.

Na próxima rodada, o Athletico-PR terá pela frente os cariocas nessa sexta-feira, às 19h15 (de Brasília). Já o Sparta encara o clube paulista na mesma data, às 17h.