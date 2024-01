Amazonas anuncia a contratação de centroavante campeão da Série B com o América-MG

Além dele, o clube do norte do país já anunciou também a contratação do zagueiro Wellington Carvalho, dos laterais Bruno Dip, Ezequiel e Ailton, do volante Wendell e dos atacantes Ceará, William Barbio e Ênio.

O Amazonas estreia na Série B em 2024, já que nunca disputou a competição em sua história. Fundado em 2019, conquistou o acesso à Série C em 2022 e, na última temporada, a promoção à segunda divisão.