Sem Beraldo, quem deve formar a dupla de zaga titular com Arboleda em 2024? Vote!

O São Paulo está muito próximo de vender Lucas Beraldo ao Paris Saint-Germain. O clube francês está disposto a desembolsar 20 milhões de euros (R$ 106,8 milhões) pelo zagueiro, e a diretoria tricolor aceitará a oferta, podendo concluir a transferência até o Natal.

A venda do Beraldo não deixará o técnico Dorival Júnior com poucas opções para a zaga. O comandante tricolor deverá seguir contando com Arboleda, Nahuel Ferraresi, Diego Costa e Alan Franco, além de jovens da base que costumam se revezar entre atividades com o elenco profissional, no CT da Barra Funda, e treinos e jogos com a equipe sub-20.

Mas, afinal, quem deve ser o titular da zaga são-paulina em 2024, ano em que o clube voltará a Libertadores e terá um calendário cheio de competições?