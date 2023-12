São Paulo fecha contrato milionário com a Live Nation para o Morumbi sediar shows

Sextou com S de Saudade! A temporada acabou faz pouco tempo, mas a gente já tá como? Com Saudade do Morumbi! Enquanto o Tricolor não volta a jogar, aproveite para visitar a nossa casa, conhecer nossa história e as opções de lazer do Morumbi Concept Hall! O Morumbi é aberto ao... pic.twitter.com/j0QQHlCQN9 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 8, 2023

Entre seus principais artistas, a Live Nation conta com as estrelas Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, Jonas Brothers e Coldplay. O último nome realizou uma sequência de shows no Morumbi ainda no ano de 2023.

Por enquanto, o contrato está sendo mantido em sigilo, pois precisa ser aprovado formalmente pelo conselho do clube.