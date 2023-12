Reunião nesta semana pode selar destino de Everton Ribeiro no Flamengo

O Flamengo segue com o planejamento para a próxima temporada. Nesta semana, a diretoria espera resolver a renovação de contrato com o meia Everton Ribeiro.

O jogador que tem contrato até o fim da temporada teve seu nome cogitado em outros clubes na reta final do ano.

O último interessado foi o Bahia. No entanto, o clube espera a definição da situação do jogador com o Flamengo.