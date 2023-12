Raphinha encerra 'jejum' de quase três meses sem gols e comanda vitória do Barcelona

Dessa forma, o camisa 11 ajudou o Barça a voltar a vencer e interromper uma sequência de três jogos sem vitória. Com o resultado, o time do técnico Xavi subiu para a terceira colocação do Campeonato Espanhol com 38 pontos, quatro a menos que o vice-líder Real Madrid. Até o final da rodada, porém, ainda pode voltar para o quarto lugar, dependendo do desempenho do Atlético de Madrid. O próximo compromisso dos catalães será apenas em 2024, no dia 4 de janeiro, contra o Las Palmas.