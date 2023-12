Santos estuda reduzir quadro de funcionários para cortar folha salarial

"Não é reduzir drasticamente, mas qualificar. O futebol de base também não tem uma diretriz. Do sub-15 a baixo está sem direcionamento algum. Não temos um departamento de captação, como tínhamos na minha época. Vamos reformular , mudaremos bem e faremos trabalhos semelhantes ou muito maiores de captação de talentos em todos os estados. A medida não é apenas o futebol profissional. As atenções estão voltadas para todas as áreas. Vamos atuar em todas as áreas. Vamos definir um plano de metas. Não adianta diminuir custos apenas", completou.

Simultaneamente, a ideia de Marcelo Teixeira é aumentar as receitas do Santos. Para isso, ele quer potencializar a marca, ou seja, tornar o Peixe mais atrativo e trazer investidores.

"O mais importante é aumentar a receita. Como faremos isso? com trabalho e projetos, buscaremos investidores, possibilidade de investirmos no CT Rei Pelé, já temos um bom caminho andando, apoio com empresas e parceiros que acreditam no projeto. Estou otimista. Temos que planejar e trabalhar daqui para frente. O departamento de marketing também está trabalhando bem, tem bons profissionais, fiquei surpreso, pouco se divulga. Acredito que temos bons trabalhos desenvolvidos. Se dermos chances a esses profissionais, temos que ter uma visão diferente de alcançar receitas", contou.

"Se fizermos dessa forma, todos crescerão e o Santos seguirá alcançando seus objetivos de aumentar sua receita. As receitas adiantadas é gravíssimo. O Santos tem uma camisa e uma camisa diferente, já um bom caminho. Todos sabem da importância do Santos no futebol brasileiro. Ontem estive na FPF, na questão política da CBF e sobre a nova Liga. Demos alguma contribuição em sentidos de critérios. Foi feita uma assinatura virtual em concordância da continuidade da Liga. Temos uma expectativa muito positiva pela minha experiência e pela chegada da nova liga", ampliou.

E o elenco?

Dentro do profissional, o presidente eleito pretende fazer uma reformulação. Diversos jogadores devem sair, especialmente os que recebem salários mais elevados. Agora, com a chegada do técnico Fábio Carille, a expectativa é que essa movimentação se intensifique.