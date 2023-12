Final do Mundial de Clubes conta com abismo financeiro entre Manchester City e Fluminense

Fluminense e Manchester City serão os protagonistas da final do Mundial de Clubes de 2023. Segundo a análise feita pela Sports Value, de Amir Somoggi, nunca uma comparação financeira dos clubes brasileiros com europeus na competição contou com tanta diferença.

Na época em que São Paulo, Internacional, Santos, Corinthians, Flamengo e Palmeiras disputaram a final do torneio, eles se encontravam, naquele momento, entre os maiores faturamentos do Brasil. O Fluminense, por outro lado, foi a nona receita do futebol brasileiro.

Enquanto o time inglês contou com uma receita total de 3,8 bilhões de reais, os cariocas possuem apenas R$ 347 milhões. O plantel do Manchester City equivale a R$ 7,4 bilhões e o do Fluminense R$ 381 milhões.