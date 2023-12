Fifa divulga último ranking de seleções do ano de 2023

A Fifa publicou, na manhã desta quinta-feira, o último ranking de seleções do ano de 2023. Por conta dos poucos jogos desde a última lista, divulgada em novembro, o ranking contou com poucas alterações.

Um ano após conquistar a Copa do Mundo do Catar de 2022, a Argentina segue no topo da tabela. O Brasil também não contou com mudança de posição, continuando em quinto lugar.

O Uruguai é a terceira seleção sul-americana melhor colocada (11ª). A Colômbia aparece em 14º lugar, o Equador em 32º, o Peru em 35º, o Chile em 40º, a Venezuela em 50º, o Paraguai em 53º e a Bolívia em 85º.