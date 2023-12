Da Série C à elite: Bruno Rodrigues reencontra ex-companheiro no Palmeiras depois de seis anos

O Joinville não conseguiu subir à Série B naquela temporada. A equipe ficou no quinto lugar do Grupo B, sem vaga à fase de mata-mata da competição, e teve que amargar mais um ano na terceira divisão.

Bruno Rodrigues (à direita) e Breno Lopes (caído à esquerda) em ação pelo Joinville em 2017

De lá para cá, as carreiras de Breno Lopes e Bruno Rodrigues se distanciaram. O primeiro deles foi contratado pelo Juventude a ainda passou por empréstimo no Figueirense e no Athletico-PR antes de desembarcar no Palmeiras. No Verdão, ele se consagrou com o gol do título da Libertadores de 2020, em cima do Santos, nos acréscimos.

Já Bruno Rodrigues rodou um pouco mais. O atacante pertencia ao Furacão e foi emprestado ao Doxa, do Chipre, e ao Paraná. Depois, comprado pelo Tombense, passou por Ponte Preta, São Paulo, Famalicão e, por último, Cruzeiro. Em 2023, foram 13 gols e sete assistências em 49 partidas.

A dupla, portanto, vai da Série C à elite do futebol nacional em seis anos e se reencontra no Palmeiras, atual campeão brasileiro. Na próxima temporada, eles disputarão juntos o Paulistão, a Supercopa do Brasil, a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro.