Com saídas e chegadas, Corinthians deve ter meio-campo reformulado para 2024

Gabriel Moscardo também terminou a última temporada como titular, mas está prestes a se despedir do Corinthians. O Filho do Terrão tem praticamente tudo certo para se transferir em definitivo ao Paris Saint-Germain, da França.

O volante Roni teve pouca minutagem depois da disputa do Campeonato Paulista deste ano e é visto como negociável. Já Matheus Araújo vem sendo procurado por outros clubes, mas o Corinthians tem a intenção de renovar seu contrato, que é válido até final de 2024.

Titular absoluto com Mano Menezes, Maycon deve seguir no Corinthians. O clube encaminhou a prorrogação de seu empréstimo por mais um ano, o que é comemorado internamente. Com 26 anos, o atleta pode realizar diferentes funções em campo e cresceu na reta final de 2023.

Em relação às chegadas, o Corinthians está se movimentando no mercado. O clube está perto de acertar a contratação de Raniele, que pode atuar como primeiro ou segundo volante. O jogador de 26 anos é considerado um pilar do Cuiabá comandado por António Oliveira.

O Timão demonstrou interesse em Erick, do Athletico-PR, e Thiago Mendes, do Al-Rayyan, mas as negociações não evoluíram até o momento. A tendência é que o Timão traga mais nomes para encorpar o setor considerado o "coração" de uma equipe de futebol.