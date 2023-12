Carille promete Santos forte no Paulistão e diz: 'Não me sinto pressionado'

Carille estava no V-Varen Nagasaki, do Japão. Essa será a sua segunda passagem pelo Santos. Ele esteve à frente do clube paulista em 27 partidas, incluindo as duas que ele não pôde ir ao estádio por conta da covid-19.

Neste período, foram nove vitórias, 10 empates e oito derrotas, totalizando 45,67% de aproveitamento dos pontos que disputou. No clube japonês desde junho de 2022, o treinador somou 63 jogos, com 23 vitórias, 17 empates e 23 derrotas.

Agora, Carille volta à Vila Belmiro para tentar recolocar o Santos na Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar do desafio, o técnico afirmou que está tranquilo e confiante em seu trabalho.

"Não me sinto pressionado, sem brincadeira. Me sinto muito à vontade aqui e feliz em realizar um bom trabalho", finalizou.

Carille assinou um contrato válido até o final de 2024, com opção de renovação por mais um ano. Em sua próxima temporada, o Peixe terá a disputa de duas competições: o Paulistão e a Série B do Campeonato Brasileiro.