Payet mira Libertadores e fala em ficar 'por muito tempo' no Vasco

"Ainda quero jogar futebol. Tenho a impressão de estar iniciando uma nova aventura aqui no Brasil, então a fome ainda existe, a vontade ainda existe, o prazer ainda existe. Espero poder ficar aqui por muito tempo", completou.

Dimitri Payet chegou ao Vasco em agosto de 2023 e tem contrato até junho de 2025. O atleta chegou fora de forma e demorou a engatar uma sequência, mas vai participar da pré-temporada com o restante do elenco e com o técnico Ramón Díaz para melhorar de rendimento no ano que vem. Nesta temporada, foram dois gols e uma assistência em 17 oportunidades em campo.